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Москва, 21.03.2018

В Госдепартаменте знают секрет, как можно уйти из под санкций США

«Expert Online» 2018

Как заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, США могут ввести санкции в отношении российских экспортных трубопроводов по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CАATSA).

«Российский экспортный трубопроводный сектор... может подпасть под санкции», — сказала она.

При этом Науэрт сообщила, что не собирается тратить время на то, чтобы «объяснить своим союзникам, партнерам и другим странам» последствия введения санкций и «как их можно избежать».

«Мы, как правительство Соединенных Штатов, выступаем против проекта "Северный поток - 2". Мы считаем, что проект "Северный поток - 2" подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина», - сообщила представитель Госдепа.

Секрет того, как можно избежать санкций в связи с «Северным потоком-2», на самом деле прост. Этот трубопровод не подпадает под CАATSA, так как принятый 2 августа минувшего года в США закон не распространяется на трубопроводные экспортные проекты, начатые до него. В конце октября по этому поводу было опубликовано и специальное заявление Госдепартамента, подтвеждающее данное законоположение. Возможно, сейчас там захотят выпустить заявление иного толка, но знание закона должно помочь заинтересованным сторонам «избежать» попыток введения таких санкций.

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