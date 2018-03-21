Кому доверить вывоз строительного мусора в Москве

Многие москвичи не раз видели груды строительных отходов возле уличных бытовых контейнеров и мусорных баков. Они появляются там из-за пренебрежительного отношения недобросовестных строителей к правилам утилизации отходов.

Еще более сильное возмущение вызывают нелегальные свалки, куда свозятся отходы с расположенных неподалеку строек. Многие начальники ремонтных бригад на вопрос о том, куда они девают строительные отходы, отвечают молчанием.

Несведущему человеку может показаться, что организовать вывоз строительного мусора совсем несложно. Однако в действительности для этого нужно решить целый ряд проблем, в том числе:

Найти грузовой автомобиль требуемой грузоподъемности, который не жаль поцарапать и испачкать в процессе погрузки отходов;

Найти экскаватор, удовлетворяющий тем же требованиям;

Найти несколько грузчиков для упаковки отходов;

Найти предусмотренное законодательством место для вывоза мусора, договориться с администрацией полигона о стоимости утилизации, а также приготовиться к объяснениям с сотрудниками дорожной инспекции в случае остановки ими грузовика и к предоставлению им соответствующих документов.

Такое оборудование имеется только у специализированных компаний, оказывающих услуги по вывозу строительных отходов и вывозу мусора из квартиры. В ходе предоставления этих услуг они решают следующие задачи:

Первым делом производится оценка общего объема строительных отходов и размеры их отдельных элементов, которые затруднительно уменьшить путем механического воздействия в целях придания им нужных для перевозки габаритов;

Затем принимается решение о целесообразности применения упаковочной тары;

Далее выбирается способ погрузки отходов на грузовики – в этих целях может использоваться бригада грузчиков, мини-кран или экскаватор;

После погрузки мусор вывозится на ближайшую свалку или пункт утилизации отходов.

Такой подход повсеместно применяется строительными компаниями и ремонтными бригадами. Для эффективной организации труда и выполнения экологических требований на объектах строительства (ремонта) заранее устанавливаются контейнеры и баки, которые служат в качестве больших мусоросборников и обеспечивают возможность поэтапного вывоза отходов. Еще одно преимущество такой схемы сбора отходов состоит в возможности выполнять их сортировку в ходе сбрасывания в емкости путем отдельного складирования металла, пластмассы и стекла. Бункеры для сбора мусора емкостью от восьми до тридцати шести кубометров могут устанавливаться на условиях аренды, вы к примеру, можете заказать вывоз мусора контейнером 27 м3. Благодаря сортировке отходов по бункерам предотвращается попадание токсичных отходов в общую массу мусора.

Наряду с погрузкой и вывозом отходов, специализированные фирмы оказывают услугу уборки территории. Таким образом, при заказе услуги по вывозу отходов клиенты получают возможность пользоваться комплексным сервисом, который включает в себя:

Установку мусоросборников требуемого объема на территории, где ведется строительство;

Сбор и упаковку строительных отходов в специальную тару;

Погрузку отходов на автомобили с использованием экскаватора;

Вывоз отходов на полигоны или на мусороперерабатывающие предприятия в соответствии с полученным разрешением;

Уборка территории стройки и демонтаж ненужных мусоросборников.

Сотрудничество с такими специализированными компаниями обычно осуществляется по одной и той же отлаженной схеме. Первым делом клиент делает звонок в колл-центр и согласовывает объем, сроки и стоимость проведения работ. В случае необходимости специалист компании выезжает на место для оценки объема работ. Далее осуществляется уборка и вывоз отходов на полигон.