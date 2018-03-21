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Москва, 21.03.2018

Кремль сообщил о подготовке встречи Трампа и Путина

«Expert Online» 2018
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе телефонного разговора  президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к выводу, что круг вопросов для обсуждения настолько широк, что требует отдельной встречи.

Есть договоренность, что подготовкой встречи двух  президентов займутся  Госдеп и МИД РФ. 

«Можно только сказать, что президенты условились дать поручения министру иностранных дел РФ и госсекретарю США — в данном случае речь идет о Лаврове и Помпео — как можно скорее вступить в контакт и начать проработку прикладных вопросов по организации такого саммита», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Напомним, что  20 марта  Владимир Путин и Дональд Трам пообщались по телефону. Президент США поздравил своего российского коллегу с убедительной победой на выборах.

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