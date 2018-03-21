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Москва, 21.03.2018

МИД РФ: нападение на Скрипаля и его дочь в Солсбери - теракт

«Expert Online» 2018

В МИД РФ назвали нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери – терактом.

Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства Владимир Ермаков, передаёт ТАСС.

При этом он напомнил, что на двух граждан РФ на территории Великобритании было совершено нападение.

«Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании», – обратился Ермаков к британским властям в ходе брифинга в МИД.

Ранее сообщалось, что Вил Мирзаянов – советский химик, считающийся одним из разработчиков нервно-паралитического вещества системы «Новичок» – раскрыл способ определения создателя этого смертельного газа.

Напомним, бывший офицер ГРУ, получивший в 2010 году убежище в Британии, Сергей Скрипаль был отравлен в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года.

По информации британского следствия, отравление произведено нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы произведенным в России. В этой связи Лондон бездоказательно обвинил в отравлении российские спецслужбы.

Отравление Сергея Скрипаля. Последние новости: "Ультиматум", говорите? Ну-ну. Великобритания продолжает лезть в бутылку

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