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Москва, 21.03.2018

Названы самые высокооплачиваемые футболисты российской премьер-лиги

«Expert Online» 2018

Опубликован рейтинг зарплат игроков, выступающих в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Согласно исследованию, которое провели специалисты портала Sports.ru, самым высокооплачиваемым футболистом РФПЛ стал аргентинский полузащитник Леандро Паредес, выступающий за петербургский «Зенит». Его ежегодная зарплата составляет 5 млн евро.

Второе место в этом рейтинге у хорватского защитника московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки (4,5 млн евро в год), третье – у сербского защитника «Зенита» защитника, играющего за «Зенит» Бранислава Ивановича (4,1 млн евро).

В ТОП-5 самых «дорогих» игроков российского футбольного первенства также попали Мануэль Фернандешь («Локомотив» – 3,8 млн евро) и Квинси Промес («Спартак» – 3,8 млн евро).

Самым высокооплачиваемым российским футболистом 2018 года является нападающий «Зенита», играющий сейчас на правах аренды за тульский «Арсенал» – Артём Дзюба. Получая 3,6 млн евро в год, он расположился на шестом месте рейтинга.

Экономическое обозрение. Новости: Рейтинг зарплат регионов России

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