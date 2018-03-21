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Москва, 21.03.2018

США теснят Россию на газовом рынке

«Expert Online» 2018

Соединенные штаты впервые за 60 лет вышли на чистый экспорт газа и стремятся к мировому лидерству по производству СПГ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные управления информации Минэнерго США (EIA).

В последние годы Америка планомерно наращивала добычу газа, попутно расширяя его поставки. В прошлом году впервые с 1957 года, США стали нетто-экспортером.

Отмечается, что теснить Россию в плане газового производства заокеанские газодобывающие компании стали еще в 2009 году. В основном за счет сланцевой добычи.

В прошлом году США добыли рекордные 733 млрд кубометров, упрочив за собой по этому показателю первое место в мире. Параллельно Штаты нарастили и экспорт как по трубопроводам, так и в виде СПГ.

При этом EIA отмечает, что за последние два года Америка резко увеличила экспорт СПГ благодаря вводу новых мощностей по сжижению. В 2016 году начались поставки с СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане.

При этом, по мнению специалистов, на пути амбициозных планов США вытеснить Россию в европейского рынка по поставкам газа лежит множество преград.

«Показательный пример мы видели в начале года. Было много разговоров о том, что США зальет сжиженным газом Европу, а в итоге из-за шторма и сильных морозов на Восточном побережье страна импортировала газ из России: в начале января в Бостон была доставлена первая партия СПГ с завода НОВАТЭКа "Ямал СПГ"»,— рассказал изданию глава по стратегии Argus Media в Евразии Вячеслав Мищенко.

Помимо этого, использование американского СПГ в Европе будет ограничено отсутствием инфраструктуры в необходимом объеме для приема СПГ, считает эксперт.

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