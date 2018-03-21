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Москва, 21.03.2018

Токио утверждает, что новые базы ПРО США не затронут интересы России

«Expert Online» 2018

Планы Соединенных Штатов по расширению глобальной системы противоракетной обороны, а также намерение Японии принять у себя в стране военные базы США, затрагивают интересы России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Планы развертывания Японией глобальной системы противоракетной обороны напрямую затрагивают интересы безопасности России», —цитирует Лаврова Интерфакс.

Глава МИДа сообщает, что уже есть договоренность между Токио и Москвой о проведении переговоров диалог по вопросу размещения на японской территории ПРО США. Встреча пройдет в самое ближайшее время.

По словам Лаврова, Россия исходит из того, что действия любой страны должны опираться на правило неделимости безопасности.

«Озабоченности, которые связаны с этой темой, были нами сформулированы, переданы японским коллегам. Мы предложили рассматривать их в рамках самостоятельного диалога, рассчитываем, что он состоится в самое ближайшее время», — сообщил Лавров итоги переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно, который отметил, что американская система ПРО носит чисто оборонительный характер и не является угрозой для России.

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