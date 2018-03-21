Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 21.03.2018

Трамп в беседе с Путиным, рассказал о беспокойстве из-за нового оружия России

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил обеспокоенность новыми видами российского вооружения, пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По информации газеты, Трамп якобы сообщил, что «США способны выиграть  любую гонку вооружений с Россией», упомянув о намерении властей США «направить $700 млрд на совершенствование американских вооруженных сил».
По сообщению источников издания, Трамп также сказал Путину по телефону, что он «обеспокоен недавним выступлением, во время которого Путин сообщил о разрабатываемых Россией "неуязвимых" межконтинентальных крылатых ракетах и ядерных торпедах, которые могут ввести в заблуждение все американские средства защиты».

Путин в свою очередь, по версии СМИ, сообщил своему коллеге, что Россия «приветствует смену тона». Трам также подтвердил, что США выступают за снижение напряженности в ядерном вопросе.

Как утверждает The New York Times, Трамп успел обсудить угрозу новой ядерной гонки с канцлером Германии  Ангелой Меркель, премьер-министром Британии Терезой Мэй и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что у США нет никакой защиты от российского и китайского гиперзвукового оружия.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
      Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
    2. Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой
      Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой
    3. По правительству Великобритании нанесен мощный удар
      Правительство Терезы Мэй находится в подвешенном состоянии и становится все менее популярным у британцев. Очередной удар кабинет консерваторов получил там, где не ожидал - британско-голландская компания Unilever заявила о решении перенести свою штаб-квартиру из Лондона в Голландию и сменить «британское гражданство». Однако это только начало большого исхода крупного бизнеса из Великобритании на фоне предстоящего брекзита