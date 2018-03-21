Трамп в беседе с Путиным, рассказал о беспокойстве из-за нового оружия России

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил обеспокоенность новыми видами российского вооружения, пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По информации газеты, Трамп якобы сообщил, что «США способны выиграть любую гонку вооружений с Россией», упомянув о намерении властей США «направить $700 млрд на совершенствование американских вооруженных сил».

По сообщению источников издания, Трамп также сказал Путину по телефону, что он «обеспокоен недавним выступлением, во время которого Путин сообщил о разрабатываемых Россией "неуязвимых" межконтинентальных крылатых ракетах и ядерных торпедах, которые могут ввести в заблуждение все американские средства защиты».

Путин в свою очередь, по версии СМИ, сообщил своему коллеге, что Россия «приветствует смену тона». Трам также подтвердил, что США выступают за снижение напряженности в ядерном вопросе.

Как утверждает The New York Times, Трамп успел обсудить угрозу новой ядерной гонки с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Британии Терезой Мэй и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что у США нет никакой защиты от российского и китайского гиперзвукового оружия.