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Москва, 21.03.2018

Цены на нефть продолжают расти

«Expert Online» 2018

По состоянию на 8:05 по московскому времени  майские фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на лондонской бирже ICE Futures на 0,21%, составив $67,56 за баррель. Нефть WTI поднялась в цене на 0,2% до $63,67 за баррель, сообщает «Интерфакс».

«20 марта котировки нефти продемонстрировали впечатляющий рост», сообщает аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Торги стартовали с $65,9 за баррель марки Brent, и к вечеру цены достигли значения $67,6, вновь протестировав уровень, на котором уже были почти месяц назад, 26 февраля. К концу дня цены немного скорректировались до $67,3 за бочку», — говорится в обзоре аналитики, по словам которого росту цен на нефть способствует ситуация на Ближнем Востоке.

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