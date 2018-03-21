Цены на золото выросли, доллар снизился на фоне ожиданий итогов заседания ФРС

Цены на золото выросли, а курс доллара снизился, на фоне ожиданий инвесторов итогов заседания Федеральной резервной системы США.

Так днём 21 марта золото торговалось по 1.317,18 долл. за тройскую унцию по сравнению с 1.310,81 долл. за унцию при закрытии торгов во вторник. При этом в ходе предыдущей сессии цены на металл держались вблизи минимумов трёх недель в 1.306,91 долл., передаёт портал investing.com.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подорожали на 5 долл. до 1.316,9 за унцию.

Индекс доллара торгуется у отметки 90,162, что 0,23 % ниже предыдущего закрытия.

В настоящее время инвесторы находятся в тревожном ожидании, продолжая гадать повысит ли Федрезерв ставку в четыре раза в этом году вместо трех, как это прогнозировалось регулятором после декабрьского заседания.

Напомним, 21 марта в 21:00 мск Федеральный комитет по операциям на открытом рынке опубликует заявление по итогам своего двухдневного заседания, объявив решение по ставкам. Как ожидается, они будут повышены на 25 базисных пунктов до 1,5-1,75% годовых. В 21:30 мск состоится пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Фондовый рынок России. Новости: Почему облигационный рынок России растет ударными темпами