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Москва, 21.03.2018

Учёные рассказали, какое лекарство вызывает серьезные заболевания сердца

«Expert Online» 2018

Учёные из Национальных институтов здоровья Тайваня опытным путём доказали, регулярное употребление каких лекарственных препаратов повышает риск развития мерцательной аритмии и других серьёзных заболеваний сердца примерно на 20-30%.

Наблюдая за здоровьем примерно 57 тыс. пациентов клиник Тайваня, исследователи пришли к выводу, что так называемые нестероидные обезболивающие, такие как ибупрофен, диклофенак и ряд других, работают, подавляя действие циклооксигеназ–ферментов, отвечающих за развитие воспалительной реакции, пишет журнал BJCP.

Отмечается, что эти вещества не вызывают привыкания и достаточно хорошо подавляют боль, благодаря чему их сегодня можно купить без рецепта и фактически в неограниченных количествах, в том числе и на территории нашей страны. И именно они повышают риск развития таких серьёзных заболеваний сердца, как мерцательная аритмия и некоторых других.

Ранее сообщалось, что к повышению риска развития различных видов аритмии приводит чрезмерное употребление спиртных напитков.

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