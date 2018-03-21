Учёные рассказали, какое лекарство вызывает серьезные заболевания сердца

Учёные из Национальных институтов здоровья Тайваня опытным путём доказали, регулярное употребление каких лекарственных препаратов повышает риск развития мерцательной аритмии и других серьёзных заболеваний сердца примерно на 20-30%.

Наблюдая за здоровьем примерно 57 тыс. пациентов клиник Тайваня, исследователи пришли к выводу, что так называемые нестероидные обезболивающие, такие как ибупрофен, диклофенак и ряд других, работают, подавляя действие циклооксигеназ–ферментов, отвечающих за развитие воспалительной реакции, пишет журнал BJCP.

Отмечается, что эти вещества не вызывают привыкания и достаточно хорошо подавляют боль, благодаря чему их сегодня можно купить без рецепта и фактически в неограниченных количествах, в том числе и на территории нашей страны. И именно они повышают риск развития таких серьёзных заболеваний сердца, как мерцательная аритмия и некоторых других.

Ранее сообщалось, что к повышению риска развития различных видов аритмии приводит чрезмерное употребление спиртных напитков.