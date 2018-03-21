Украина разрывает экономическое сотрудничество с Россией

Кабмин Украины принял решение прекратить действие программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 года.

Такое решение было принято на заседании украинского правительства без всякого обсуждения, передаёт РИА Новости.

Эту информацию уже подтвердил премьер-министр «незалежной» Владимир Гройсман, который подчеркнул, что данное решение было принято единогласно.

Напомним, программа, о которой идёт речь, должна закончиться в 2020 году. Документ был подписан в июне 2011 года главами правительств двух стран — Владимиром Путиным и Николаем Азаровым.

Ранее сообщалось, что Украина расторгла или денонсировала договор о сотрудничестве с Россией в военной отрасли, межправительственные соглашения об организации военных межгосударственных перевозок и расчётов за них, соглашения о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны, а также соглашения о поставках вооружения и военной техники.

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