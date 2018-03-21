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Москва, 21.03.2018

Украина законодательно обяжет граждан РФ сообщать о поездке в страну

«Expert Online» 2018

Пётр Порошенко – президент Украины – подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики».

Согласно этому указу правительству «незалежной» поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряд проектов законов.

В частности, поручено внести изменение в закон «О пограничном контроле» о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан РФ, а также лиц без гражданства и выходцев из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда на территории Украины с использованием электронного сообщения о намерении посетить страну, передаёт «Газета.Ru».

Кроме того, должны быть установлены определения полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки.

Ранее сообщалось, что правительство Украины приняло решение прекратить действие программы экономического сотрудничества с РФ.

Программа, о которой идёт речь, должна закончиться в 2020 году. Документ был подписан в июне 2011 года главами правительств двух стран – Владимиром Путиным и Николаем Азаровым.

Газпром и Нафтогаз Украины. Новости Украины: Тридцатилетняя война

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