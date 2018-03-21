Прокуратура проводит проверку в связи со стрельбой в курганской школе

Прокуратурой и Следственным управлением СК РФ по Курганской области проводится проверка после происшествия в школе №15 города Шадринска.

Во время перемены 13-летняя ученица школы открыла стрельбу по учащимся той же школы. В результате пострадало семеро детей. Один из школьников доставлен в больницу. Ребенку была оказана медицинская помощь, позже он был отправлен домой.

На место выехала уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина.

«Организована проверка по факту инцидента в шадринской школе. В ходе проверки будет дана оценка должностных лиц», - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.