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Москва, 21.03.2018

Адресу электронной почты в России придадут новый статус

«Expert Online» 2018

Правительств РФ рассматривает вопрос придания юридического статуса адресу электронной почты, заявил вице-премьер РФ

Аркадий Дворкович – заместитель главы российского правительства – заявил, что Кабмин рассматривает вопрос придания юридического статуса адресу электронной почты.
По его словам, соответствующая тема обсуждалась в правительстве ещё на прошло неделе, передаёт РИА Новости.

Об этом Дворкович рассказал, выступая на стартап-конференции фонда «Сколково». При этом чиновник подчеркнул, что премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение рассмотреть этот вопрос.

Для этого, по его словам, потребуется внесение изменений в Гражданский кодекс РФ.

«Имеется в виду придание юридического статуса адресу электронной почты», – резюмировал Дворкович, пояснив, что юристы сейчас смотрят, как это сделать.

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