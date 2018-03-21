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Москва, 21.03.2018

В Россию не будут пускать иностранцев с замороженными банковскими счетами

«Expert Online» 2018

Уже в самое ближайшее время может быть введён запрет на въезд на территорию РФ иностранцев, чьи банковские счета заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на своём пленарном заседании депутаты нижней палаты российского парламента.

Согласно тексу пояснительной записки к документу, который публикует ТАСС, законопроектом предусматривается возможность вынесения решения о неразрешении въезда иностранному гражданину или лицу без гражданства в РФ, если в отношении него соответствующим компетентным органом вынесено решение о замораживании денежных средств и иного имущества, а также приостановлении финансовых операций в рамках законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

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