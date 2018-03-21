В центре Киева начались беспорядки

В самом центре Киева у здания правительства Украины начались беспорядки.

На акцию у Кабмина «незалежной» вышли представители украинских транспортных компаний, которые требуют сохранить рабочие места и начать строительство качественных дорог, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на местные СМИ, столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов вспыхнули сразу после того, как задержали нескольких участников акции. При этом отмечается, что митингующие пытались отбить своих товарищей у правоохранителей.

В настоящее время ситуация немного успокоилась, хотя периодически в разных местах на улице Грушевского происходят потасовки между полицейскими и протестующими.

Организаторы митинга уже заявили, что он будет бессрочным – его участники планируют установить палатки.

В эти же минуты в столице Украины возле здания администрации президента проходит ещё одна протестная акция, в которой участвуют националисты.



Собравшиеся требуют независимого расследования смерти бывшего лётчика ВСУ Владислава Волошина и отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко, который, по их мнению, довел его до самоубийства.

Ранее сообщалось, что Владислав Волошин – бывший военный пилот ВСУ, в последнее время работавший исполняющим обязанности директора Николаевского международного аэропорта, которого подозревали в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году – покончил с собой.

Согласно предварительной информации, отставной военнослужащий совершил попытку суицида у себя дома. Он был госпитализирован, однако умер по дороге в больницу. Как утверждают его родственники, в последнее время 29-летний Волошин находился в подавленном состоянии и вслух рассуждал о планах уйти из жизни.