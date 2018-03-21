6 апреля 2018 Благотворительный фонд Владимира Потанина и Московская школа управления СКОЛКОВО проводят второй международный форум «Эндаументы 2018». Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития целевых капиталов, обмена лучшими практиками и формирования общей профессиональной повестки.

В этом году речь пойдет о главных вызовах, с которыми придется столкнуться организациям, заинтересованным в создании, продвижении и развитии эндаументов в ближайшем будущем. В том числе будут обсуждаться необходимые изменения в законодательстве, включая регулирование деятельности управляющих компаний. Впервые на форуме будет представлена актуальная статистика по крупнейшим эндаументам России и мира, включая их доходы, расходы и стратегию.

Среди участников форума − директор Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг, заместитель Министра культуры Александр Журавский, экономист-регионовед, главный научный сотрудник РАНХиГС Наталья Зубаревич, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин и др.

предоставлено пресс-службой

Генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева: «Для кого этот форум? Для тех, кто задумывается об устойчивости своей организации и строит планы на длительный срок, для тех, кто заниматься решением образовательных, культурных, социальных проблем, представителей НКО.Форум даст возможность поделиться опытом, спланировать следующие шаги, найти партнеров, с которыми можно вместе двигаться вперед».

Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов: «Всем нам в ближайшее десятилетие предстоит встретиться с изменениями. Будет меняться уклад нашей повседневной жизни, наши интересы, карьеры и профессии, видоизменятся организации и их бизнес-модели, рынки и многое другое. На форуме мы посмотрим через призму эндаументов, какими будут эти изменения, как на них реагировать, каких опасаться, а каким способствовать совместными усилиями, как видоизменятся сами эндаументы и их роль».

Форум будет интересен представителям некоммерческих организаций, сотрудникам управляющих компаний, а также потенциальным и действующим донорам – всем, кого волнует будущее некоммерческого сектора.

СПРАВКА

Первый форум был инициирован Благотворительным фондом В. Потанина и Московской Школой Управления СКОЛКОВО в 2017 году, когда законодательству, регулирующему деятельность эндаументов в России, исполнилось 10 лет. Основатель Фонда Владимир Потанин выступил одним из инициаторов внедрения данной модели в нашей стране, не только активно содействуя появлению соответствующего закона, но и став крупным донором двух старейших и наиболее известных эндаументов – целевого капитала МГИМО и фонда Государственного Эрмитажа.

Место и время проведения форума: Москва, «Deworkacy», Берсеневская наб., 6, стр. 3, 6. Начало – в 9.30.

Для участия необходимо отправить заявку на регистрацию по ссылке: fondpotanin.timepad.ru/event/662254