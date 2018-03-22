10 главных событий апреля

Театр Ермоловой

Юбилейный 200-й спектакль Олега Меньшикова и его “Оркестра мечты” пройдет в театре им. М.Н. Ермоловой 8 апреля. Хореограф-постановщик действия – Егор Дружинин. Зачем оркестру хореограф? Все просто – любой номер программы – это театральная миниатюра, которую воплощает группа «актеров» с инструментами. Сам Меньшиков читает избранные главы из своей книги воспоминаний, а оркестр иллюстрирует самые яркие моменты из жизни актера. Музыканты танцуют, спускаются в зрительный зал и устраивают шуточные дуэли на барабанах.

Даты показов: 8, 9, 27 апреля

Где: Театр им. Ермоловой, Тверская, 5/6

Стоимость: 5-7 тыс. руб.

Васильев на ВДНХ

"Музей моды" Александра Васильева на ВДНХ

26 апреля Историк моды и телеведущий Александр Васильев откроет на ВДНХ цикл выставочных проектов по истории моды. В павильоне №16 «Гидрометеорология» на выставке под названием «Весна и мода» предстанет часть уникальной коллекции исторического костюма из Фонда Александра Васильева: нежные расцветки, изящные трафаретные рисунки, растительные и цветочные мотивы, газовые косынки, пышные юбки в стиле new-look, введенные в моду Кристианом Диором в 1947-м году, набивной ситец и шифон, крепдешин и креп-жоржет. Экспозицию составят около 200 коллекционных предметов – платья, аксессуары, фотографии, открытки и другие артефакты. Гостей также ждут ностальгические кинопоказы фильмов о весне.

Когда: 26 апреля

Где: Павильон №16 «Гидрометеорология», ВДНХ

Стоимость: 300 руб.

Фестиваль Юна Фоссе

С 6 по 9 апреля в Москве и Санкт-Петербурге пройдет первый Фестиваль Юна Фоссе. Российские режиссеры Юрий Бутусов, Александр Огарев, Фарид Бикчантаев и Йоэл Лехтонен представят спектакли по пьесам знаменитого драматурга, а норвежская театральная компания «Избранные» (De Utvalgte) покажет российскую премьеру своего мультимедийного спектакля «Тени». 8 апреля в Доме Актера на Арбате Театр «ДА!» покажет спектакль “Имя”. Режиссер – Йоэл Лехтонен. Это история простой норвежской семьи, которой пока не получается быть идеальной. Но такое событие как беременность средней дочери и ее возвращение в отчий дом, все меняет и помогает им объединиться. Это первая постановка Юна Фоссе в Москве и спектакля «Имя» в России.

Когда: 8 апреля, в 16:00

Где: Дом Актера, Арбат 35

Стоимость: от 300 руб.

Пасхальный концерт в Московской консерватории

7 апреля в Большом зале Московской консерватории им. П.И.Чайковского солистка Пермского театра оперы и балета, лауреат «Золотой маски» прошлого года Надежда Павлова в сопровождении оркестра "La Voce Strumentale" исполнит Stabat Mater Дж. Б. Перголези. Во втором отделении программы Концерт для скрипки с оркестром соль минор И.С. Баха, Nisi Dominus и In Furore intimmissimae irae А. Вивальди в исполнении Дмитрия Синьковского (скрипка, контр-тенор). Завораживающее сопрано Надежды Павловой музыкальные критики назвали поразительным открытием оперных сезонов последних лет.

Когда: 7 апреля

Где:Большой зал консерватории

Стоимость: 1500 руб.

“Басня” на Таганке

Звезда Венской оперы, один из лучших танцовщиков и хореографов современности Андрей Кайдановский поставил новый спектакль "Басня" в Театре на Таганке. Это пластический спектакль, сочетающий в себе хореографию и драматический театр. Для Таганки это совершенно новый жанр, этап поиска самоидентификации, открытости современным формам выразительности. В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца.

Когда: 14 апреля

Где: Театр на Таганке

Стоимость: от 500 руб.

Звезды Бродвея зажгут в Москве

С 13 по 24 апреля в Москву в третий раз приезжает проект Broadway Dreams. Команда звездных бродвейских актеров и режиссеров — Майкл Арден, Кристофер Хэнки, Тайлер Хэнс и другие — будет делиться своим профессиональным опытом, причем не только со взрослыми, но и с юными артистами в возрасте от 9 до 17 лет, которых отберут в ходе открытого кастинга. Их ждут ежедневные бесплатные занятия вокалом, хореографией и актерским мастерством на основе самых популярных бродвейских и вест-эндовских мюзиклов. В итоге Интернациональная команда подготовит яркую шоу-программу из таких визитных карточек бродвея как «Билли Эллиот», «Энни», «Школа рока», «Оливер!», «Дорогой Эван Хансен». Три финальных концерта пройдут в Культурном центре им. Людмилы Рюминой.

Когда: 23 и 24 апреля

Где: Культурный центр им. Людмилы Рюминой.

Стоимость: от 900 руб.

«Династия Мин: сияние учености»

Эпоха династии Мин значит для Китая практически то же, что для России время правления Екатерины II. Именно в эти почти три века (1368–1644) здесь расцвели искусства и ремесла, производились одинаково изысканные и утонченные мебель и ювелирные изделия, скульптура и фарфор. В Москву привезут более сотни экспонатов, созданных мастерами Китая, из коллекции Шанхайского музея. Многие из них ранее не покидали пределов страны

Когда: С 17 апреля по 25 июля

Где:Музеи Московского Кремля

Стоимость: 250 - 500 руб.

Рыцарский турнир Святого Георгия

«Турнир святого Георгия» в 2018 году — это три дня рыцарского джостинга, групповых конных боев, поединков на двуручных топорах и мечах. Турнир детально воспроизводит европейские рыцарские состязания XV века. От правил судейства до реквизита на ристалище. В этом году на Турнир святого Георгия приедут рыцари из Канады, Великобритании, Голландии и других стран, ранее не участвовавших в турнире. Также в программе историческая ярмарка и ремесла, обучающие занятия и развлечения, тематический фудкорт.

Когда: с 30 апреля по 2 мая

Где: Музей-заповедник Коломенское

Стоимость: от 3 тыс. руб.

Золотая маска в городе

В апреле в столице пройдет спецпрограмма фестиваля «Золотая маска» — «“Золотая маска” в городе». Спектакли можно будет увидеть в течение месяца в самых неожиданных точках Москвы: 1 апреля в задании Новой Третьяковки на Крымском валу театр «Балет Москва» покажет спектакль «Удерживая время», «Упсала-цирк» из Санкт-Петербурга дадут представление в Еврейском музее и центре толерантности. Другой коллектив из Северной столицы - «Карамболь» покажут «Гадкий утенок» в Центральном детском мире, а «Птицы» театра имени Ленсовета вМосквариуме на ВДНХ. Ленинградский вокзал станет сценой для екатеринбургского театра «Провинциальные танцы». А в московском планетарии пройдет танцевальный перформанс театра «Диалог данс» (Кострома).

Стоимость: бесплатно

Подробности на сайте: www.goldenmask.ru/proj_144.html

"Классическая Ария" прощается с Москвой

22 апреля в Крокус Сити Холле прозвучит "финальный аккорд" Классической Арии. Проверенные временем, лучшие боевики и баллады “Арии” впервые прозвучат с симфоническим оркестром. Возродив в 2015 году этот проект, участники группы даже не предполагали, что он станет настолько успешным. За это время коллектив объехал с программой 30 городов России и собрал на свои "классические" концерты более 80.000 зрителей.

Когда: 22 апреля

Где: Крокус Сити Холл

Стоимость билетов от 1000 руб/