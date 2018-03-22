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Москва, 22.03.2018

Дворкович рассказал об опасности молочной продукции в России

«Expert Online» 2018
  • Проверка качества молочной продукции
ИТАР-ТАСС/ Игорь Акимов

Проверка качества молочной продукции

В России крайне высок процент некачественной и иногда опасной для здоровья молочной продукции. С данным заявлением выступил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, отвечая на вопрос одного из студентов РЭУ им. Плеханова о причинах проведения частых проверок такой продукции.

«Мы обратили внимание на молоко — потому что, как показывают исследования в России большой процент некачественной продукции. Встречаются случаи угроз безопасности, но они редкие. Некачественная продукция — да», — цитирует РИА новости ответ  Дворковича, который накануне пообщался  со студентами.

Вице-премьер отметил, что встречается продукция, в которой не заявляются на этикетке «полностью потребительские свойства, наличие тех или иных веществ».

«Например, было написано "сыр", а на самом деле это сырный продукт. Были продукты непонятной из какой страны. Написано Белоруссия, а на самом деле они из Польши», — поделился чиновник результатами масштабных проверок.

Напомним, в конце 2017 года Роспотребнадзор выявил ряд серьезных нарушений в поставках сыров и молочной продукции  на прилавки российских супермаркетов. Так под видом белолрусской молочной продукции ввозился санкционный товар из Европы и Прибалтики, зачастую очень низкого качества.

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