Дворкович рассказал об опасности молочной продукции в России

В России крайне высок процент некачественной и иногда опасной для здоровья молочной продукции. С данным заявлением выступил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, отвечая на вопрос одного из студентов РЭУ им. Плеханова о причинах проведения частых проверок такой продукции.

«Мы обратили внимание на молоко — потому что, как показывают исследования в России большой процент некачественной продукции. Встречаются случаи угроз безопасности, но они редкие. Некачественная продукция — да», — цитирует РИА новости ответ Дворковича, который накануне пообщался со студентами.

Вице-премьер отметил, что встречается продукция, в которой не заявляются на этикетке «полностью потребительские свойства, наличие тех или иных веществ».

«Например, было написано "сыр", а на самом деле это сырный продукт. Были продукты непонятной из какой страны. Написано Белоруссия, а на самом деле они из Польши», — поделился чиновник результатами масштабных проверок.

Напомним, в конце 2017 года Роспотребнадзор выявил ряд серьезных нарушений в поставках сыров и молочной продукции на прилавки российских супермаркетов. Так под видом белолрусской молочной продукции ввозился санкционный товар из Европы и Прибалтики, зачастую очень низкого качества.

Новости дня. Фондовый рынок России: Почему облигационный рынок России растет ударными темпами