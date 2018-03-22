Депутаты Германии требуют решения проблем «неграждан» в Прибалтике

В Германии депутаты бундестага от фракции «Левые» направили правительству запрос о статусе жителей Латвии и Эстонии, которые не имеют гражданства этих стран. Среди так называемых «неграждан» подавляющее большинство составляют этнические русские.

В частности, в документе говорится об ограничении в правах со стороны властей «неграждан». Таким жителям прибалтийских государств сложно устроится на работу, им отказывают в выдаче паспортов гражданина, сообщает RT со ссылкой на запрос, который есть в распоряжении редакции.

Германских депутатов интересует, прежде всего, мнение правительства своей страны по доступности процедуры получения гражданства в Латвии и Эстонии. Также парламентарии хотели бы получить примеры обсуждения статуса «неграждан» на двусторонних встречах немецких официальных лиц и их прибалтийских коллег.

«Левые» германии также рассчитывают получить ответ на вопрос, как Берлин отреагировал на отказ автоматически выдавать гражданство в 1990 году некоторым группам населения Прибалтики.

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