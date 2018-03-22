Korean Air представит три класса обслуживания и дальнемагистральный лайнер Airbus A330 на рейсах из Владивостока в Сеул

Впервые в течение всего летнего расписания, с 25 марта по 27 октября 2018 года, рейсы авиакомпании Korean Air с вылетом из Владивостока будет обслуживать широкофюзеляжный лайнер Airbus A330. Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи представит сервис первого класса и увеличит провозные емкости на маршруте между Владивостоком и Сеулом.

На борту воздушного судна расположены 218 кресел в трех кассах обслуживания. Пассажиры первого класса проведут полет в индивидуальном коконе. Кресла первого и престиж-класса раскладываются на 180 градусов, превращаясь в удобные кровати, а шаг кресел эконом-класса достигает 83 см.

Все кресла A330 оснащены индивидуальной системой развлечений. Пассажирам доступны сотни часов развлекательного контента на русском, английском и других языках, в том числе новинки кино, музыкальные альбомы, игры, видео с наружных камер и интерактивная карта полета.

В прошлом году Korean Air была названа лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников по версии Russian Business Travel & MICE Award и вошла в тройку лучших международных авиакомпаний по версии российской премии National Geographic Traveler Awards.

Рейс Korean Air КЕ 982 вылетает из Владивостока в 15:10 и прибывает в Сеул в 16:50. Обратный рейс КЕ 981 вылетает из Сеула в 10:10 и прибывает в международный аэропорт Кневичи в 13:50.

В начале этого года во Владивостоке была запущена программа привилегий Excellent Boarding Pass. Владелец посадочного талона на рейс Korean Air KE 981 Сеул - Владивосток может получить 10-процентную скидку в ресторанах - партнерах Excellent Boarding Pass в течение 30 дней с даты посадки. Предъявив посадочный талон, можно получить 50-процентную скидку на посещение постоянных экспозиций Приморской государственной картинной галереи и музея имени В. К. Арсеньева.

Korean Air выполняет полеты из современного терминала 2 международного аэропорта Инчхон, открытие которого состоялось несколько месяцев назад. Путешественникам доступны более 120 направлений в 43 странах мира, в том числе Пхукет, Бангкок, Хагатна (Гуам), Денпасар, Нячанг и Сингапур. В ожидании стыковочного рейса пассажиры Korean Air могут отправиться на одну из бесплатных экскурсий по Южной Корее, бесплатно принять душ или провести время в комнате отдыха. На территории аэропорта Инчхон находятся десятки ресторанов и магазинов Duty Free, музей корейской культуры и галерея традиционного искусства.