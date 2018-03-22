Лондон рассчитывает на высылку дипломатов России из стран ЕС

Великобритания рассчитывает убедить своих партнеров в Евросоюзе последовать ее примеру и выслать российских дипломатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Ради этого Лондон готов поделиться с союзниками разведывательными данными по «делу Скрипаля».

Собеседник Bloomberg рассказал, что премьер-министр Тереза Мэй в четверг, 22 марта, намерена сделать заявление о том, что Москва представляет угрозу всей Европе. На фоне этого выступления Мэй рассчитывает найти поддержку среди европартнеров в необходимости усилить давление на российских властей.

Бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим газом «Новичок» 4 марта в британском Солсбери. Лондон сразу обвинил в произошедшем Москву. 21 марта в МИД РФ состоялась встреча диппредставителей из нескольких десятков государств. На встрече российское ведомство предоставило «разъяснение реальной ситуации в так называемом деле Скрипаля». Ответственность за отравление экс-полковника ГРУ и его дочери представители МИД и Минобороны РФ де-факто возложили на Британию, не исключив при этом возможного участия США.

Международное пложение. Новости дня: "Ультиматум", говорите? Ну-ну. Великобритания продолжает лезть в бутылку