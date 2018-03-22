ПМЭФ-2018 посетит самая представительная делегация Саудовской Аравии за всю историю Форума

Делегация Королевства Саудовская Аравия посетила Москву с целью обсуждения участия представителей Королевства в Петербургском международном экономическом форуме 2018 года. В ходе переговоров представителей Генерального инвестиционного агентства Саудовской Аравии (SAGIA) с руководством Фонда «Росконгресс» стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся застройки саудовского стенда в выставочной зоне Петербургского международного экономического форума, были выдвинуты идеи для формирования деловой и культурной программы визита. Особое внимание было уделено инициативе проведения российско-саудовского круглого стола и подписанию соглашения о сотрудничестве между SAGIA и Фондом «Росконгресс» в рамках ПМЭФ. Также на Форуме ожидается подписание серии межправительственных российско-саудовских соглашений.

Подчеркивая важность взаимодействия сторон, советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что «Саудовская Аравия была и остается важным ближневосточным партнером России. Участие делегации из Королевства на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году позволит нашим странам сформировать новые договоренности и соглашения в области международного экономического и культурного сотрудничества».

Представители SAGIA особенно отметили, что Король Саудовской Аравии направит в этом году на ПМЭФ самую представительную делегацию из Королевства в истории мероприятия. В состав официальной делегации страны войдут министры экономического профиля, а также главы крупнейших компаний королевства, всего более 150 делегатов.

Напомним, на ПМЭФ-2018 запланировано представление нескольких национальных павильонов. Как ранее сообщалось, в рамках Форума Франция и Япония разместят на территории Форума национальные выставочные павильоны. Также планируется организовать Африканскую гостиную в рамках ПМЭФ. С данной инициативой выступил Союз по представлению интересов предпринимателей в Африке «Африканская Деловая Инициатива» (АДИ).

Гостиная станет презентационной зоной и местом делового общения официальных и деловых кругов России и Африки.

Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая.

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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