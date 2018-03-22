Подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики, репетируя поход против России

Атомная подлодка США Connecticut не смогла подняться на поверхность в Арктике из-за мощного ледового покрова. Инцидент произошел на прошлой неделе, но получил широкую известность только сейчас, сообщает «Россия 24».

Другому подводному ракетоносцу США, Hartford (SSN 768), удалось пробиться к поверхности сквозь лед. Но субмарина получила сильный диффект кормы.

Как отмечают специалисты, судя по фотографии, опубликованной Navy Currents Magazine, ледяной покров составлял не более 40 сантиметров в толщину.

К слову, АПЛ России, такие как крейсеры проекта 941 «Акула» и 949А «Антей», - в силу особенностей конструкции специально приспособлены для действий в Арктике и могут проламывать лед толщиной до 2,5 метра.

Отмечается, что, застрявшая во льдах, американская подлодка отрабатывала условные «удары по России».

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