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Москва, 22.03.2018

Подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики, репетируя поход против России

«Expert Online» 2018
  • Подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики, репетируя поход против России
Navy Currents Magazine

Атомная подлодка США  Connecticut не смогла подняться на поверхность в Арктике из-за мощного ледового покрова. Инцидент произошел на прошлой неделе, но получил широкую известность только сейчас, сообщает «Россия 24».

Другому подводному ракетоносцу США, Hartford (SSN 768), удалось пробиться к поверхности сквозь лед. Но субмарина получила сильный диффект кормы.

Как отмечают специалисты, судя по фотографии, опубликованной Navy Currents Magazine, ледяной покров составлял не более 40 сантиметров  в толщину.

К слову,  АПЛ России, такие как  крейсеры проекта 941 «Акула» и 949А «Антей», - в силу особенностей конструкции специально приспособлены для действий в Арктике и могут проламывать лед толщиной до 2,5 метра.

Отмечается, что, застрявшая во льдах, американская подлодка отрабатывала условные «удары по России».

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