Президент Эстонии выступит с речью на русском языке

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет попытаться стать ближе к русскоязычному населению страны, пишет Sputnik Эстония. Ради этого глава страны планирует выступить с речью на русском языке на конференции TEDxLasnamäe «Коллективный разум» в Таллине.

Мероприятие пройдет полностью на русском языке. Для неговорящих на данном языке будет организована трансляция при помощи эстонских субтитров. Речь президента можно будет услышать в прямом эфире на сайте конференции.

По сообщению организаторов конференции TEDxLasnamäe "Коллективный разум", Керсти Кальюлайдт затронет в своей речи факторы, определяющие жизненный путь, и от чего зависит успех человека в современном обществе. Мероприятие пройдет уже в пятый раз.

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