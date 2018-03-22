Рубль и нефть оценили мягкость ФРС

Цены на нефть и курс рубля отреагировали ростом на заявления нового главы ФРС в отношении дальнейшей монетарной политики Резерва. Интрига была и в размере повышения ставки, и в том, три или четыре раза она будет повышаться. Оба вопроса разрешены в сторону мягкой денежной политики. Для нашей экономики это более предпочтительный сценарий, говорят аналитики, и ожидают снижения на этой неделе ставки ЦБ РФ

В США в среду завершилось очередное заседание ФРС США по монетарной политике. По его итогам процентная ставка в Америке была повышена на 0,25 процентного пункта, до диапазона 1,5-1,75% годовых. То есть меньше, чем ожидалось. И через несколько часов в другой части планеты, на Московской бирже курс рубль подорожал относительно на 66 копеек относительно доллара, который завершил торги на минимальной за две недели отметке 56,88 рубля.

Это произошло на фоне подорожавшей нефти. Сорт Brent побил рекорд 2 февраля и вырос сразу на 3,5% до уровня 69,86 доллара за баррель.

Послабее доллар, подороже нефть, и рубль, соответственно. Нынешняя ставка ФРС — довольно надолго, следует из заявления его нового главы Джерома Пауэлла, то есть четвертое в году повышение ставки не ожидается. Участники рынка до заседания полагали, что ускорение американской экономики, также темпов инфляции подвигнет Федрезерв к довольно жесткой монетарной политике. Но они ошиблись.

Неизвестно, как скажутся новые пошлины

Растущее инфляционное давление и принятие конгрессом США бюджетно-налоговых стимулов привели к улучшению прогнозов по ВВП, безработице и инфляции, отмечает глава аналитического департамента Dominion Станислав Вернер. Но Комитет по операциям на открытом рынке подошел к этому взвешенно: траектория ключевой процентной ставки стала учитывать по еще одному повышению ставки в 2019 и в 2020 году, однако на этот год ожидания в три таких шага остались без изменений.

Более того, продолжает эксперт: на последующей пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл дал сдержанную оценку инфляционных рисков и отметил, что монетарные власти обсуждали влияние повышения США торговых пошлин. Таким образом, заседание ФРС стало спусковым крючком для продаж доллара, что в ближайшие недели поддержит конъюнктуру товарных рынков, в том числе и рынок энергоносителей.

Вердикт ФРС создает предпосылки и для восстановления фондовых рынков, что выступит дополнительным фактором для роста нефтяных цен. Однако здесь многое зависит от «торговых войн»: в четверг, как ожидается, президент США Трамп объявит о конкретных мерах по ограничению импорта китайских товаров объемом 50 млрд долларов, что приведет к ответным шагам Пекина.

Пока все в пользу нефти

Безотносительно того, как будут развиваться события в этом контексте, у цен на нефть есть высокие шансы повторить годовые вершины, уверен Станислав Вернер. По оценкам Международного энергетического агентства, во втором квартале на нефтяном рынке возникнет дефицит поставок и как показывала вчерашняя статистика от Минэнерго США это похоже на правду. На фоне роста добычи до нового рекорда в 10,4 млн барр./сутки выросла загрузка НПЗ и вместо роста коммерческих запасов в 3,25 млн барр. рынок увидел их сокращение на 2,6 млн. барр. Есть и фактор геополитики — рынок начинает всерьез опасаться выхода США из ядерной сделки с Ираном, что может привести к ограничению поставок нефти из этой страны.

Фундаментальные факторы подтверждаются технической картиной – складывающаяся ситуация указывает на возврат цен на нефть в апреле к 71 долл./барр. В дальнейшем, замечает Станислав Вернер, вероятен переход к понижательному тренду – сланцевый бум 2.0 никто не отменял и он может оказаться повинен в том, что во втором полугодии восстановление баланса рынка прекратится.

Наш ЦБ — понизит

Вообще, говорит, в свою очередь, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, итоги двухдневного заседания ФРС США стали разочарованием для инвесторов. Ставку по федеральным фондам подняли на 0,25%, но это было ожидаемо и уже учтено рынком. Интрига заключалась в другом, а именно изменит ли ФРС прогноз в сторону четырехкратного повышения ставки в 2018 году. По итогу, американский регулятор не стал его менять. Таким образом, в текущем году ожидаются еще только два повышения. На этом фоне распродажи американского доллара усилились по всему спектру рынка.

На данный момент понятно, считает эксперт, что американский регулятор пока не готов к более высоким темпам повышения ставки по федеральным фондам. Для нашей экономики это более предпочтительный сценарий.

Доходность по российским облигациям напрямую зависит от доходности по американским, они торгуются к ним с премией. Таким образом, для Россий более низкая ставка по американским бондам дает возможность размещаться под более низкий процент и впоследствии меньше терять на обслуживании долга.

Также решение ФРС США дает шанс для большего маневра в монетарной политики ЦБ РФ. Если американцы будут снижать темпы повышения процентной ставки по федеральным фондам, то отечественный регулятор будет иметь больше возможности для проведения собственной кредитно-денежной политики, в первую очередь в регулировании ключевой процентной ставки.

На этой неделе состоится заседание ЦБ РФ и будет принято решение по изменению ключевой процентной ставки. Скорее всего, считает Иван Капустянский, она будет снижена. Все возможности для этого есть. В-первую очередь это инфляция, которая остается на низком уровне 2,2%

Если ориентироваться на 10-летние американские Treasury и аналогичные российские еврооблигации, то эта премия составляет около 1,75%. Разница в доходностях по-прежнему остается высокой и в значительной мере покрывает кредитный риск России.

Все же, отмечает Иван Капустянский, конфликт с западом не проходит бесследно. Стоимость кредитно-дефолтных свопов России резко выросла за последнюю неделю, что в свою очередь сокращает доходность конструкции CDS и облигации.

Что ждет рубль

До конца года, ожидает аналитик, рубль, вероятно, останется стабильным. Валютная пара доллар/рубль продолжит торговаться ниже 62-63 рублей за доллар. Одновременно с этим не исключено дальнейшее укрепление рубля. Пока среднесрочный технический сценарий предполагает снижение рубля к отметке 55,52 — двухлетнему минимуму и ниже. Однако краткосрочным сигналом продолжения его реализации послужит падение котировок ниже локального минимального экстремума 56,45 рубля за доллар.

В свою очередь до конца осени, доллар/рубль вряд ли уйдет значительно ниже 55,57, возможно, лишь тестирование уровня. Сопротивление находится на уровне 60,90. Основной сдерживающий фактор для рубля - это незавершенный конфликт с Западом, а также отсутствие внутренних факторов, связанных с ростом экономики России. Возможно, после инаугурации президента РФ ситуация изменится, но в том случае, если будет принята новая модель развития экономики.