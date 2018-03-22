Телефонный разговор Путина и Трампа дал новый повод для подозрений

В свете телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором глава США поздравил своего российского коллегу с победой на президентских выборах, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан выразил мнение, что у России «что-то есть» на Трампа. Высказывание приводит издание The Hill.

Это, по мнению Бреннана, объясняет «теплое отношение Трампа» к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет», — цитирует издание экс-главу ЦРУ.

Сам Трамп объяснил 21 марта решение позвонить Владимиру Путину тем, что Америке надо «ладить с Россией, которая может помочь решить множество мировых проблем».

Военное обозрение. Новости дня: Вернуть России мощь СССР