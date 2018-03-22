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Москва, 22.03.2018

В Конгрессе США договорились по бюджету с крупнейшей «военной» статье расходов

«Expert Online» 2018

Республиканцы и демократы в американском Конгрессе достигли компромисса по законопроекту о параметрах федерального бюджет на 2018 финансовый год. Бюджет должен быть принят до конца дня 23 марта, чтобы избежать перебоев с финансированием федерального правительства. Затем бюджет поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

В общей сложности проект бюджета рассчитан на $1,3 трлн. Документ включает статью по крупнейшему за 15 лет увеличению военных расходов. Также из нововведений можно назвать защиту школ от вооруженных нападений. Проект предусматривает увеличение финансирования правоохранительных органов и расходов на восстановление инфраструктуры, борьбу с употреблением лекарств-опиоидов. На военную помощь Украине планируется выделить  $200 млн, на  «противостояние российскому влиянию», а также программы по укреплению сил безопасности в Европе и Евразии, еще -  $250 млн.

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