В Раде поддержали арест Надежды Савченко

Члены регламентного комитета Верховной рады поддержали ходатайство Генпрокуратуры Украины о задержании и аресте депутата Надежды Савченко. Заседание комитета транслировал телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что члены комитета проголосовали за лишение Савченко депутатской неприкосновенности и привлечение ее к уголовной ответственности для пресечения «совершения преступлений».

Своё заключение и представление генпрокурора комитет направит на рассмотрение Рады.

Ранее, 15 марта, генпрокурор Украины Юрий Луценко внёс представление в Раду отношении Савченко. Он также заявил, что Савченко планировала теракт в стенах Верховной рады.

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