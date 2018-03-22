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Москва, 22.03.2018

В Раде поддержали арест Надежды Савченко

«Expert Online» 2018
  • Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко после допроса в здании СБУ
Петр Сивков/ТАСС

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко после допроса в здании СБУ

Члены регламентного комитета Верховной рады поддержали ходатайство Генпрокуратуры Украины о задержании и аресте депутата Надежды Савченко. Заседание комитета транслировал телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что члены комитета проголосовали за лишение Савченко депутатской неприкосновенности и привлечение ее к уголовной ответственности для пресечения «совершения преступлений».

Своё заключение и представление генпрокурора комитет направит на рассмотрение Рады.

Ранее, 15 марта, генпрокурор Украины Юрий Луценко внёс представление в Раду отношении Савченко. Он также заявил, что Савченко планировала теракт в стенах Верховной рады.

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