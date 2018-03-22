В Раде признали, что Украина отдала суверенитет спонсорам из США

Депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил сожаление, что Украина отдала суверенитет заокеанским спонсорам.

По его мнению, замалчивая данный факт, власти выглядят смешными. Тем более, что от граждан страны становится все сложнее скрывать внутренние проблемы.

«От мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, ни реальных событий, которые происходят в Донбассе. Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу, повторюсь, на уши, но мир знает правду», —рассказал политик в интервью NewsOne.

Напомним, 21 марта Кабинет министров Украины решил не продолжать работу по программе экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, объяснив свое решение попыткой переориентировать экономику и «национальными интересами страны».

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