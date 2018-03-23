ЕС отзывает посла в России из солидарности с Лондоном в деле Скрипаля

Евросоюз отзывает посла из России в связи с «делом Скрипаля». Их примеру могут последовать и некоторые другие европейские страны и также выслать российских дипломатов. Как, считают эксперты, это будет не самостоятельным решением. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал профессор Александр Гусев.

О решении отозвать посла озвучил премьер-министр Швеции Стефан Левен после переговоров лидеров стран Евросоюза в Брюсселе. «Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России», — передает его слова пресс-служба Евросовета.

В свою очередь политолог Александр, считает, что в определенных кругах нашла свое отражение «инициативы британского премьера» Терезы Мэй.

«Некоторые лидеры европейских стран, скорее всего, примут решение об отзыве послов из РФ. Конечно, Тереза Мэй – игрок зависимый, прежде всего, от США. Такие страны как Великобритания, Германия, Франция, лидеры которых в значительной степени аффилированы с США, не делают ничего без подсказки из Вашингтона», - рассказал Гусев.