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Москва, 23.03.2018

ЕС отзывает посла в России из солидарности с Лондоном в деле Скрипаля

«Expert Online» 2018

Евросоюз отзывает посла из России в связи с «делом Скрипаля». Их примеру могут последовать и некоторые другие европейские страны и также выслать российских дипломатов. Как, считают эксперты, это будет не самостоятельным решением. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал профессор Александр Гусев.

О решении отозвать посла  озвучил премьер-министр Швеции Стефан Левен после  переговоров лидеров стран Евросоюза в Брюсселе. «Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России», — передает его слова пресс-служба Евросовета.

В свою очередь политолог Александр,  считает, что в определенных кругах нашла свое отражение  «инициативы британского премьера» Терезы Мэй.

«Некоторые лидеры европейских стран, скорее всего, примут решение об отзыве послов из РФ. Конечно, Тереза Мэй – игрок зависимый, прежде всего, от США. Такие страны как Великобритания, Германия, Франция, лидеры которых в значительной степени аффилированы с США, не делают ничего без подсказки из Вашингтона», - рассказал Гусев.

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