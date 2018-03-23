Фондовые индексы США опять пошли вниз

Как свидетельствуют данные торгов, американский фондовый рынок открылся падением 23 марта.
Индекс Dow Jones снизилсяю на 1,25%, достигнув 24 374,43 пункта.
Индекс S&P 500 просел на 0,88%, снизившись до 2687,95 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 1,16% и составил 7260,31 пункта, сообщает Финмаркет.
Фокус внимания трейдеров после прошедшего накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США переключился на торговую политику страны. Трейдеры ждут объявления президентом США Дональдом Трампом об ограничениях торговли с Китаем.