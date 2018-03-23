Фондовые индексы США опять пошли вниз

Си Цзиньпин взял курс на модернизацию и перевооружение китайской армии. Вне всяких сомнений, китайские ВС будут еще достаточно долго уступать по многим характеристикам, за исключением, конечно, численности, армиям США и России, но зная целеустремленность и упорство китайцев, можно не сомневаться, что это отставание будет неуклонно сокращаться и в конце концов сойдет на нет