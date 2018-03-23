Глава АРБ прокомментировал снижение ЦБ РФ ключевой ставки

Гарегин Тосунян – глава Ассоциации российских банков (АРБ) – прокомментировал решение регулятора снизить ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых.

По его словам, Центробанк последнее время постоянно на четверть пунктов снижает ключевую ставку. При этом он подчеркнул, что плавное снижение всегда оправданно и разумно.

Главное, как считает Тосунян, чтобы оно было последовательным и неуклонным. Также, по его словам, существует необходимость снижения в целом процентов по кредитам, передаёт RT.

«Мы добились снижения инфляции. Но при такой инфляции, когда процентные ставки сохраняют высокий уровень, большой разрыв даёт нагрузку и на бизнес. Бизнес не может при такой низкой инфляции иметь такие высокие процентные ставки. Поэтому сокращать нужно разрыв и стимулировать кредитование бизнеса», – резюмировал глава АРБ.

Ранее сообщалось, что Совет директоров ЦБ РФ 23 марта 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых.

Напомним, в феврале Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых.