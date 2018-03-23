Глава Минкомсвязи объяснил идею присвоения юридического статуса электронной почте

Николай Никифоров – глава министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи) – заявил, что присвоение юридического статуса электронной почте в России, обсуждаемое в Кабмине, позволит значительно облегчить все бюрократические процедуры.

По его словам, этот вопрос возник на одном из совещаний у премьер-министра Дмитрия Медведева при обсуждении вопросов снятия различных административных барьеров для бизнеса.

При этом, он подчеркнул, что речь идёт об официальной государственной системе, а не о e-mail в привычном понимании, передаёт «Интерфакс».

Никифоров также отметил, что для этого должна быть юридически значимая сертификация, проведение необходимых процедур, гарантии сохранности информации.

«Когда гражданин РФ приходит и регистрирует компанию, одно из первых условий, которое нужно выполнить, - наличие юридического адреса. (...) Регистрацию компаний после появления юрстатуса у электронной почты, с учётом ещё и биометрики, станет легкой и простой процедурой, можно будет делать дома на диване», - считает глава Минкомсвязи.

«Он используется по сути для того, чтобы от надзорных структур получать официальные уведомления», – резюмировал Никифоров, добавив, что в ряде регионов страны уже прошёл пилотный проект, когда таким образом жителям рассылались уведомления, в частности о штрафах.