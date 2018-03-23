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Москва, 23.03.2018

Китай готовится к торговой войне с США

«Expert Online» 2018

Министерство коммерции Китая сообщает о введении пошлин на  128 товаров из США, ввоз которых будет облагаться налогом. Данное решение власти КНР объясняют необходимостью компенсировать пошлины, которые США вводят на алюминий и сталь.

Список делится на две части. Пошлины на продукты из первого списка увеличат на 15%, из второго списка — на 25%. В первом списке свежее фрукты и сухофрукты, орехи, вино, модифицированный этанол, женьшень и бесшовные стальные трубы. Продажа данного вида товаров принесла США$977 млн.  в 2017 году.

Во втором списке — свинина и продукты из нее; на импорте этой продукции США заработали $1,992 млрд. В целом за 2017 год США ввезли в Китай товаров на $3 млрд, добавили в Минкоммерции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ограничил импорт и инвестиций из Китая, а также дал поручение торговому представителю  составить список из 1,3 тыс. товаров в ближайшие две недели.

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