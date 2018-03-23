Критерии выбора надежного перевозчика грузов по Москве

В настоящее время на московском рынке грузоперевозок действует множество компаний. Предоставляемые ими услуги различаются видом, качеством и стоимостью. Одни фирмы являются узкоспециализированными, другие оказывают обширный спектр услуг.

Существуют даже фирмы, которые состоят из одного человека и единственной машины. Чтобы выбрать среди этого многообразия наиболее подходящего грузоперевозчика, нужно учитывать целый ряд критериев. Выбор транспортной фирмы определяется свойствами, весом, габаритами транспортируемого груза, а также той опасностью, которую он может представлять при транспортировке. Использование такой услуги как перевозка грузов в узкоспециализированной фирме позволяет рассчитывать на сотрудничество с профессионалами высокого уровня, поскольку они обладают более богатым опытом в своей сфере, чем работники фирм широкого профиля. Кроме того, специализированные фирмы обычно устанавливают более низкие цены на свои услуги.

Любая транспортная фирма, независимо от характера оказываемых ей услуг, должна отвечать следующим требованиям:

предоставление гарантий сохранности груза;

компетентные вежливые сотрудники;

простота оформления заказа;

согласование сроков доставки на этапе переговоров;

предоставление полного пакета документации в случае необходимости;

выполнение согласованных сроков доставки;

публично объявленная стоимость услуг;

оперативное решение споров;

любая форма оплаты;

предоставление клиентам возможности заказывать дополнительные услуги.

Фирма, специализирующаяся на офисных и квартирных переездах, должна иметь в штате высокопрофессиональных грузчиков для перевозки мебели, сборщиков мебели, располагать парком автомашин разной грузоподъемности, а также упаковочным материалом.

Понять отношение грузоперевозчика к своим клиентам можно при первом звонке в транспортную фирму. Если диспетчер не дает исчерпывающих ответов на интересующие клиента вопросы, то весьма вероятно, что и остальные сотрудники фирмы будут относиться к клиенту пренебрежительно. Хотя бывает и так, что на этапе переговоров сотрудники фирмы относятся к клиенту почтительно и проявляют максимум внимания, а на этапе выполнения работ выказывают безразличие к нему.

Наличие своих грузчиков и сборщиков мебели у транспортной компании является обязательным. Без этого клиент не может рассчитывать на сохранность своих вещей и мебели. Одно из важнейших требований, предъявляемых к профессиональным грузчикам – трезвость. Люди, злоупотребляющие спиртным на тяжелой работе, быстро теряют здоровье. Поэтому нельзя ожидать высококачественных услуг от нетрезвого грузчика. Кроме того, грузчики, специализирующиеся на переноске мебели, имеют разнообразные приспособления для перемещения тяжестей – лямки для обхвата мебели, «каталки» для перевозки громоздких и тяжелых грузов по помещению, накидки из плотной материи для обертывания мебели.

Неотъемлемой составляющей профессионального предоставления услуг по переезду является использование упаковочных материалов. Если транспортная компания по какой-либо причине не располагает ими, значит, у нее не налажены связи с поставщиками, а заказы на переезд бывают редко, из чего следует отсутствие богатого опыта у сотрудников в квартирных и офисных переездах. Крупная транспортная компания располагает широким парком грузовых и полугрузовых автомобилей. При желании клент может оформить заказ Газели напрямую на сайте компании.

У транспортной фирмы, давно работающей на рынке грузоперевозок, должно иметься много клиентов, которые могут дать о ней положительные или отрицательные отзывы. Ознакомиться с такими отзывами можно в интернете при помощи одной из поисковых систем. Если на различных форумах и в блогах о деятельности фирмы имеется большое количество отрицательных отзывов, то лучше не пользоваться ее услугами. При поиске негатива необходимо принимать во внимание ряд факторов, в том числе:

клиенты, довольные качеством услуг транспортной компании, редко оставляют позитивные отзывы о ней в сети;

клиенты, которым по каким-либо причинам не понравилось качество обслуживания транспортной фирмы, охотно пишут отрицательные отзывы, чтобы насолить ей;

о молодых или очень маленьких фирмах может совсем не быть отзывов в сети;

крупные фирмы обычно имеют большое количество отрицательных отзывов, поскольку через них проходит большее число клиентов, чем через мелкие.

Стоимость услуг по упаковке, погрузке, перевозке и разгрузке вещей не должна быть слишком низкой. Дешевизна – признак экономии на профессионалах, упаковке, техническом состоянии автотранспорта грузоперевозчика. Сэкономив несколько сотен рублей на услугах транспортной компании, клиент рискует лишиться вещей и техники стоимостью в тысячи рублей, а также потерять много времени, если машина грузоперевозчика заглохнет где-нибудь на пути. Поэтому нужно выбирать солидные фирмы с умеренной стоимостью услуг.