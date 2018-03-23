Меркель заявила об ответственности России по делу Скрипаля

Ангела Меркель – канцлер Германии – заявила, что Россия несёт ответственность за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По её словам, это является серьёзным вызовом со стороны РФ общей европейской безопасности, передаёт Bild.

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, Меркель также отметила, что лидеры стран членов Евросоюза согласились с оценкой британского правительства по делу Скрипаля.

«Весьма очевидно, что именно Россия несёт ответственность, нет других правдоподобных объяснений», – резюмировала Меркель, добавив, что Германия совместно с Францией представят совместные санкционные меры против РФ после дополнительного согласования.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель уже заявляла, что многие следы в деле покушения на Скрипаля указывают на то, что за происшедшее несёт ответственность Россия.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал европейских политиков «сохранять трезвость ума» и ожидать доказательств от Великобритании по данному делу.

Напомним, бывший офицер ГРУ, получивший в 2010 году убежище в Британии, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года. По информации британского следствия, отравление произведено нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы произведенным в России. В этой связи Лондон бездоказательно обвинил в отравлении российские спецслужбы.