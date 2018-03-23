Минфин пересматривает налоговые льготы

Правительство начинает менять налогообложение бизнеса, а возможно и населения. Официально объявлено о «пересмотре и уточнении» ряда налоговых льгот. Одновременно делаются зондирующие заявления о повышении ставки НДФЛ, хотя это вопрос остается весьма дискуссионным.

Пересмотр и уточнение

Как заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе открытой части рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 22 марта, «готовим предложения по пересмотру и уточнению льгот, преференций на предмет того, как они сработали. Когда мы их вводили, мы рассчитывали на определенные эффекты», — что будет с этими эффектами, министр не уточнил. При этом он сделал успокоительное заявление: «Мы говорим о том, что в целом налоговое бремя не будет увеличено, мы говорим о том, что мы будем работать именно с точки зрения улучшения сбора налогов», — цитирует его ТАСС.

И в целом он формулирует намерения министерства очень осторожно: «После того как проанализируем, сейчас у нас уже есть такие наработки, мы будем готовы предложить правительству еще раз взглянуть на целесообразность сохранения тех или иных преференций, льгот. Это источник, который тоже пойдет на те решения, которые обозначены в вашем послании».

Ближайшие реальные изменения, как ожидает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, это запланированное повышение акциза на топливо, а значит — подорожание всех видов товаров и услуг, так как у них в себестоимости есть топливная составляющая. Озвучивались планы по повышению НДС до 22% — потому что этот налог проще собирать и взыскивать в отличие, скажем, от страховых взносов или налога на прибыль.

И уже, напоминает Александр Шустов, власти обсуждают повышение НДФЛ с 13% до 15%. Можно быть уверенными, говорит он, что если это обсуждается в СМИ, значит, происходит некая форма общественной дискуссии. Общество приучают к мысли о том, что НДФЛ может быть повышен, и, когда степень согласия общества с этим фактом достигнет некого порогового значения, измеряемого социологами, налог можно будет поднять без каких-либо протестов со стороны наиболее активной части общества, полагает он. Разница между НДФЛ в 13% и в 15% составляет 2 процентных пункта. Эта разница зрима, ощутима, уверен он, это 2 процентных пункта, которые будут вычтены из бюджетов всех домохозяйств по всей стране на фоне сохраняющегося падения реальных доходов.

Налоги и взрывной рост экономики

Как считает Александр Шустов, если поправки в Налоговый кодекс будут приняты, то нам предстоит пройти длинный цикл длиною в 6-7 лет, прежде чем придет осознание, что собираемость налогов не улучшилась. Что вырос серый сектор экономики, что малый и средний бизнес задавлен госпредприятиями, доля которых в экономике достигнет 80-85%. А далее начнется цикл снижения налогов до прежних значений, который будет воспринят, как улучшение условий для домохозяйств и бизнесов.

Он отмечает, что частные компании менее чувствительны к падению цен на нефть и газ, угрозу чего всегда следует иметь в виду, но более чувствительны к уровню налогообложения. При этом, только они способны дать взрывной рост, который очень нужен нашей экономике. Нынешний рост ВВП всего на 1.5-1.8% в год не дает уровню жизни вырасти до значения, сопоставимого с другими развивающимися странами. Говоря в общем, частному бизнесу нужен благоприятный налоговый режим.

О повышении ставки НДФЛ накануне рассуждал, выступая в Плехановской академии, вице-премьер Аркадий Дворкович, заявивший, что разница между 13 и 15% невелика и что люди не побегут «сразу в другие юрисдикции». Что делать людям небогатым, для которых бегство в другие юрисдикции вообще невозможно, но 2% очень ощутимы, он не уточнил. РБК пишет, что Минфин и Минэкономразвития не поддерживают рост НДФЛ. Вероятно, ведомства опасаются, первое — за собираемость, второе — за уровень жизни и за внутренний спрос со стороны населения, в котором обоснованно видится источник экономического роста.

Не фатально

Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко считает, что речь сейчас не идет о фатальном повышении налогового бремени на всех уровнях, а о поиске наиболее удобного и щадящего варианта для бедных слоев населения, чей уровень зарплаты при повышении ставки НДФЛ будет совсем низким. Правительство, оптимистично полагает он, сейчас ищет пути гибкого налогообложения, чтобы верхи осознали свою ответственность перед экономическим благополучием страны, а низы видели больше плюсов, чем минусов в смене налоговой риторики.

С другой стороны, экономические власти, видимо, возлагают на НДФЛ функцию основного источника наполнения бюджета. Повышение его на 2 п.п. в любом случае резко сократит доходы населения, считает Кирилл Яковенко, а это будет означать новую волну снижения потребления в стране.

По данным РБК, согласно проекту доклада к коллегии Минфина по итогам 2017 года, назначенной на 27 марта, ведомство собирается сосредоточиться на стимулировании устойчивого роста экономики и создании справедливых конкурентных условий для предприятий. При этом заявляется, что Минфин будет исходить из принципа неизменности налоговой нагрузки (в 2017 году, уточняет издание, она составила в России около 31% ВВП).

Следует обратить внимание, что собираемость зарплатных налогов ведомство намерено повысить, а теневые зарплаты — обелить. С повышением ставки подоходного налога эти меры никак не согласуются.

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