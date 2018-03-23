Найден способ снижения риска преждевременной смерти

Учёные американского Университета Дьюка совместно со специалистами Национального института онкологии нашли способ снижения риска преждевременной смерти.

Для своего исследования они проанализировали данные почти 5 тыс. человек в возрасте 40 лет и старше, которые участвовали в национальном обследовании состояния здоровья и питания, передаёт сайт EurekAlert.

Было установлено, что среди тех, кто посвящал физической активности менее 20 минут в день, наблюдался наиболее высокий риск смертности.

В группе людей, которые тратили на упражнения около часа в сутки, риск смерти снижался сразу на 57%. А вот смертность среди тех, кто был активен более 100 минут в день, и вовсе снижалась на 76%.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что даже короткие периоды умеренной или повышенной физической активности приносят огромную пользу для большинства людей. Под умеренной физической активностью понимается ходьба в темпе, при которой сложно поддерживать разговор. Накопленные за день 30 минут такой активности могут быть полезнее, чем получасовой комплекс упражнений.

Ранее сообщалось, что немецкие учёные выявили сразу несколько ключевых факторов долголетия. В частности, исследователи утверждали, что на продолжительность жизни человека влияет скорость замедления когнитивных процессов.

При этом сами по себе умственные способности не имеют никакого значения. Важно то, как быстро ментальные функции ослабевают. Если эти изменения медленные, то человек может рассчитывать на долгую жизнь.