В честь Всемирного дня театра опера-променад “Пиковая Дама” проведет специальный показ спектакля и подарит гостям скидки на билеты.

27 марта цены на билеты будут снижены почти вдвое. Так, стандартный билет на спектакль будет стоит 5900 вместо 10.000, а особый билет в ложу графа Сен-Жермена 25.000 вместо 33.000.

Изначально сезон “Пиковой Дамы” предполагали закончить 15 марта, но из-за высокого спроса создатели первой в мире классической оперы в иммерсивном формате приняли решение продлить показы спектакля.

Это значит, что у вас еще есть шанс встретиться лицом к лицу с Германном, Лизой и Графиней в особняке деда Натальи Гончаровой на Яузской улице.

Иммерсивный формат спектаклей не новинка для искушенной московской публики, однако “Пиковая Дама” стала настоящим прорывом, соединив в себе театр, оперу, литературу и саму историю страны и общества XIX века.

«Пиковая дама» – это путешествие в мир загадок и мистики: 54 зрителя, по количеству карт в колоде, попадают в настоящую масонскую ложу, где проводится тайный обряд посвящения. Александр Сергеевич Пушкин, который кстати является гидом зрителей по особняку, сам был открытым масоном и серьезно интересовался мистикой. Может быть, именно во время подобного обряда он разгадал секрет трех карт, описанный в “Пиковой Даме”? Проверьте сами!

Интересные факты:

1. С 1 октября 2017 года было показано более 150 спектаклей “Пиковой Дамы”

2. В каждом спектакле задействовано более 70 артистов: хор, оркестр и актеры оперы

3. Среди главных источников вдохновения создатели оперы-променад называют «Пиковую даму» Всеволода Мейерхольда 1935 года, которую режиссер поставил в Малом оперном театре Санкт-Петербурга (ныне Михайловский театр).

4. В основу событий «Пиковой дамы» легла таинственная история жизни и смерти Натальи Голицыной, одной из влиятельных и богатейших княгинь XIX века.

5. Дед Натальи Гончаровой, Афанасий Николаевич, проиграл все свое состояние в карты. Фамильную усадьбу на Яузской улице семье пришлось продать в счет долга

6. "4 мая был я принят в масоны", - написал Александр Сергеевич Пушкин в 1821 году в своем дневнике. Ложа, в которую вступил поэт, называлась "Овидий" и располагалась в Кишиневе.

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