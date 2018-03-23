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Москва, 23.03.2018

Савченко грозит «пожизненное»

«Expert Online» 2018

Надежде Савченко – депутату Верховной Рады Украины – может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры «незалежной» Александр Банник.

По его словам, обстоятельства, которые дают право «обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений, подтверждаются приложенными материалами». При этом во время рассмотрения в суде ходатайства об аресте Савченко он перечислил статьи, по которым подозревают героя Украины.

«Это даёт достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», – цитирует Банника «Украинская правда».

В свою очередь Савченко в ходе заседания суда объявила о начале голодовки.

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