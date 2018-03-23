Путин поблагодарил россиян за «мощную» поддержку на выборах

Путин выступил с видео обращением к россиянам , в котором он поблагодарил граждан страны за «беспрецедентную» поддержку. По его словам, такая «мощная гражданская активность и консолидация» крайне важны для него.

«Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано», — отметил Путин, который добавил, что страна нуждается в «настоящем прорыве».

«Нам нужны последовательные глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый результат и сегодня, и в перспективе», — подчеркнул глава государства.

Он еще раз подчеркнул необходимость выполнять задачи, озвученные Федеральному собранию. «По сути это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный», — сказал президент.