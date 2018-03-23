Россия рискнет

Есть план начать инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в акции, по достижении Фондом определенного объема. Так можно повторить успех соответствующего норвежского фонда, о котором недавно писал «Эксперт». Это выглядит как первая ласточка того, что экономическая политика после президентских выборов становится более агрессивной.

Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, когда безрисковые активы ФНБ достигнут 7% валового внутреннего продукта, часть его средств можно будет инвестировать в акции, облигации или другие торгующиеся ценные бумаги. Как пишет Bloomberg, фактически Минфин готовит изменения в свою инвестиционную политику, чтобы начать хорошо зарабатывать на находящихся у него средствах, пока не приносящих высокого дохода.

«Такой опыт вложений широко распространен среди управляющих крупнейшими суверенными фондами», заявил министр. Действительно, более рискованные (колебания фондовой биржи бывают очень сильны), но и куда более доходные при хорошей конъюнктуре и долгосрочных отрезках «голубые фишки» способны обеспечить ФНБ мощный прирост, независимый от цен на нефть или даже в противофазе к ним. Средства ФНБ составляют сегодня 66,4 млрд долларов.

Как писал недавно журнал «Эксперт», триллионный по объему (в долларах) Норвежский глобальный пенсионный фонд, «близнец» нашего ФНБ, отчитался о рекордном доходе в 13,7% за 2017 год. ФНБ же за весь срок своего существования показал среднюю доходность 1,32% годовых. Мы вкладываем средства в надежные, но низкодоходные суверенные облигации с рейтингом не ниже АА–.Норвежский фонд не боятся масштабных вложений в акции.

Вопрос в том, когда именно мы готовы будем «рискнуть». Управление ФНБ станет более агрессивным не сегодня. По оценкам Антона Силуанова, в 2018 году безрисковые активы фонда, благодаря укреплению цен на нефть могут, вырасти примерно до 5% ВВП. А нужно, напомним, достичь порога в 7%.

Одним из требований к любым новым бумагам для вложений, дал понять министр, станет ликвидность. Со средствами ФНБ страна должна выдержать нефть по 30 долларов без снижения расходной части госбюджета.

Вложение активов ФНБ в полном составе в облигации США (доходность 1-1,5%) уже давно вызывает нарекания со стороны экономического блока, отмечает управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко. Доходность невысока, а страновой риск все выше и выше, поэтому диверсификация вложений просто перезрела. Чтобы эффективность вложений была удовлетворительной, в состав ФНБ должны включаться и другие активы.

К тому же, продолжает эксперт, фонды, подобные нашему (к примеру, норвежский или австралийский) изначально вкладываются в акции, а облигации используются только для «якоря». Конечно, для того, чтобы инвестирование дало доходность на уровне рассчитанных бенчмарков, необходимо оценить те бумаги, что будут покупаться в портфель, но эта процедура отрегулирована на других фондах и перенос функционала не будет сложным.

Основной минус для инвестирования части ФНБ в акции, уверен Александр Григоренко, будет заключаться в небольшой «просадке» портфеля в определенные моменты времени. Пару раз в год будет переоценка бумаг вниз, после чего идет переоценка вверх, поэтому расчет циклов позволит наиболее эффективно использовать рисковые активы для увеличения доходности. Этот же минус, при грамотном управлении, становится плюсом, ведь в это время активы можно купить дешевле. В итоге более активное управление имеющимся капиталом позволит государству эффективно его использовать и приносить в бюджет большие суммы.

Инициатива, безусловно, замечательная, говорит, в свою очередь, Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ. Для перехода на новую программу инвестиций потребуется время и привлечение большого числа специалистов, отмечает он. Например, у норвежского фонда пять офисов по всему миру и более 500 сотрудников. Начинали коллеги с облигаций и постепенно увеличивали число направлений: акции, недвижимость в США, Франции и Англии и т. д. Отечественный аналог, заключает Михаил Мащенко, вполне может повторить успех NBIM, заработавшего за прошлый год 13,7% (131,5 млрд долларов).

Гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов полагает при этом, что чтобы вкладывать средства ФНБ, в акции, нужно не только иметь хороших управляющих, но и сами эти акции, причем это должны быть российские бумаги, иначе мы опять будем вкладывать в экономику других стран. А чтобы инвестировать в акции российских корпораций, надо быть уверенными в том, что они просуществуют хотя бы 20-30 лет, что пока можно сказать только про крупнейшие государственные компании, считает он.