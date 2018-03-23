В статье подробно рассматриваются специфика и этапы строительства водозаборов для юридических лиц, а также как выбрать подрядчика.

Как правильно построить, согласовать и ввести в действие водозаборный узел для предприятия или ИП, чтобы к документам у проверяющих инстанций не возникло никаких претензий? Главное — найти надежного подрядчика, который гарантирует выполнение как полевого, так и камерального комплекса работ на каждом этапе и, особенно, последовательное составление и согласование многочисленных разрешений. Это должна быть компания «полного цикла», реализующая проекты «под ключ», начиная с получения архивных данных и бурения выработки до выдачи на руки заказчику лицензии на недропользование. Именно такой комплекс услуг предлагает, например, компания «ЭкоЭксперт».

Этапы строительства ВЗУ: на что обратить особое внимание

На первый взгляд, строительство ВЗУ состоит всего из нескольких этапов и не должно занять много времени: бурение скважины, установка насоса и прокачка, подведение труб, подключение оборудования для очистки, накопления и распределения воды дальше по потребителям. На самом деле каждый этап сопровождают пачки документов, а собственно полевые и технические работы занимают меньшую часть времени, чем бумажные.

Рекогносцировка участка и анализа архивных данных : на этом (предварительном) этапе собираются архивные данные, рассчитывается примерная глубины выработки и предполагаемый объем ресурсов, которые можно получить — с одной или нескольких точек. Здесь для принятия оптимального решения очень важна высокая квалификация и большой опыт работы выбранных специалистов.

: на этом (предварительном) этапе собираются архивные данные, рассчитывается примерная глубины выработки и предполагаемый объем ресурсов, которые можно получить — с одной или нескольких точек. Здесь для принятия оптимального решения очень важна высокая квалификация и большой опыт работы выбранных специалистов. Бурение скважины, установка насоса, оборудование кессона — это полевые работы, которые сами по себе занимаются всего несколько дней, но сразу же требуется оформление паспорта скважины. Этот первичный и очень важный документ, содержащий основные сведения о выработке непременно потребуется в дальнейшем.

— это полевые работы, которые сами по себе занимаются всего несколько дней, но сразу же требуется оформление паспорта скважины. Этот первичный и очень важный документ, содержащий основные сведения о выработке непременно потребуется в дальнейшем. Прокладка коммуникаций, прокачка скважины и отбор проб : образцы воды, полученные из скважины должны быть соответствующим образом упакованы и отправлены в аккредитованную лабораторию для исследования и получения протокола установленного образца.

: образцы воды, полученные из скважины должны быть соответствующим образом упакованы и отправлены в аккредитованную лабораторию для исследования и получения протокола установленного образца. Оформление права собственности на скважину и составление проекта ЗСО (зон санитарной охраны) можно начинать сразу после того, как скважина пробурена.

(зон санитарной охраны) можно начинать сразу после того, как скважина пробурена. Подача документов в Роспотребнадзор для постановки скважины на кадастровый учет : потребуется уже не только паспорт и документ о собственности, но и протокол лабораторных испытаний воды.

: потребуется уже не только паспорт и документ о собственности, но и протокол лабораторных испытаний воды. Получение санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) : к предыдущим документам добавляется еще согласованная в территориальном органе Роспотребнадзора и утвержденная на 5 лет программа производственного контроля скважины. После чего весь пакет снова передается в Роспотребнадзор.

: к предыдущим документам добавляется еще согласованная в территориальном органе Роспотребнадзора и утвержденная на 5 лет программа производственного контроля скважины. После чего весь пакет снова передается в Роспотребнадзор. Программа по контролю качества подземных вод (еще раз — Роспотребнадзор и согласование) и отчет об оценке их запасов могут разрабатываться в ожидании получения СЭЗ.

(еще раз — Роспотребнадзор и согласование) и отчет об могут разрабатываться в ожидании получения СЭЗ. Наконец, все собранные документы передаются для экспертной оценки и выдачи лицензии на недропользование.

Только тогда, предприятие-собственник скважины на законных основаниях получает разрешение на добычу полезных ископаемых (в данном случае — вод) и может не опасаться штрафов, приостановки деятельности и прочих неприятностей со стороны природоохранных организаций.

Выбор подрядчика для строительства ВЗУ

Сооружение ВЗУ — это комплекс земляных и технических работ. Может показаться, что вполне достаточно, если в штате организации-подрядчика есть геологи и инженеры, способные разработать и качественно реализовать проект бурения и обустройства скважины и насосной станции. Но длинный список документов, перечисленных выше, — это не дополнительная опция и не прихоть избранных клиентов, а строгие и обязательные требования законодательства. От их исполнения никуда не деться, если, конечно, речь идет о законной хозяйственной деятельности.

В крупных компаниях, постоянно занимающихся эксплуатацией подземных вод, в штате должны быть свои специалисты экологи, геологи, гидрологи, умеющие правильно составлять и быстро согласовывать всю требуемую документацию. Если же Ваше предприятие только начинает работать, или с именно вопросом строительства ВЗУ Вы столкнулись впервые, то в таком случае обращение к сторонней организации, с большим опытом работы в сфере экологической документации будет оптимальным решением. Оно позволит сэкономить не только время, но и финансы, причем в долгосрочной перспективе.