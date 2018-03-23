Стали известны политические планы Путина

Владимир Путин выступает за добрососедские отношения со всеми странами мира, в том числе с Соединенными Штатами и Европой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

Представитель Кремля подчеркнул, что сосредоточение внимания президента на внутренних делах не приведет к большей изоляции России от мира. Песков поясняет, что на сегодня главная цель внешней политики, как ее понимает Владимир Путин, является обеспечение комфортной среды для выполнения внутренних задач при поддержке дипломатии.

Песков также сообщил, что Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений, хотя в международных отношениях все больше элементов холодной войны.