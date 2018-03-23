Стали известны требования террориста, захватившего заложников во Франции

Террорист, захвативший заложников в супермаркете во французской коммуне Треб, потребовал освободить Салаха Абдеслама, главного фигуранта по делу о теракте, совершенном в ноябре 2015 года в Париже.

При этом отмечает, что злоумышленник был ранее известен французской разведке. Предполагаемому террористу 30 лет, он приезжий из Марокко и в последнее время жил в коммуне Каркасон, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что посетители супермаркета, которые были захвачены неизвестным во французской коммуне Треб, освобождены. Также первоначально появилась информация, что в результате этого инцидента могли погибнуть от одного до двух человек. Среди погибших, якобы и террорист. Однако, согласно последним данным, террорист жив.

Между тем, в МВД Франции подтвердили гибель двух человек при захвате заложников. Пострадали 12 человек, передаёт ТАСС.

Кроме того, стало известно, что неподалеку от базы Республиканской роты безопасности в Каркасоне обнаружен труп. Его обнаружение совпало с сообщениями о спецоперации в соседней коммуне Требе, сообщает радиостанция Europe1.

Напомним, днём 23 марта неизвестный, находившийся за рулём автомобиля, открыл огонь по спецназовцам в коммуне Каркасон. После этого он продолжил свой путь, ворвался с оружием в супермаркет в коммуне Треб и захватил заложников.

Позже нападавший заявил, что является боевиком террористической организации «Исламское государство» *.

*«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.