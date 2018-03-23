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Москва, 23.03.2018

Учёные рассказали о смертельной опасности фруктовых соков

«Expert Online» 2018

Употребление фруктовых соков смертельно опасно для человека. Это прежде всего относиться к людям старше 45 лет.

К такому выводу пришли учёные американского Университета в Эмори, которые провели исследование с участием 18 тыс. добровольцев, передаёт сайт EurekAlert.

Экспериментальным путём специалисты оценили уровень употребления напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, в том числе соков, содовой воды, конфет, а также сладких завтраков.

За участниками исследования, из числа которых были исключены те, кто страдал диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, наблюдали 6 лет. При этом, когда кто-то из добровольцев умирал, учёные выясняли возможную причину кончины, включая проблемы в сердечно-сосудистой системе, учитывая также финансовое положение, вредные привычки и физическую активность умершего.

В итоге исследователи установили, что те, кто выпивал около 1 литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от болезней сердца чем те испытуемые, которые не принимали более 30 мл соков и сладкой газировки. 

Любопытно, что остальные сахаросодержащие продукты не повышали риск преждевременной смерти.

Ранее сообщалось, что учёные из Национальных институтов здоровья Тайваня опытным путём доказали, что регулярный приём так называемых нестероидные обезболивающих лекарственных препаратов, таких как ибупрофен, диклофенак и ряда других, повышает риск развития мерцательной аритмии и других серьёзных заболеваний сердца примерно на 20-30%.

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