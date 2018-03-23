В Минпромторге РФ пообещали ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий

Виктора Евтухов – заместитель главы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторга РФ) – заявил, что ведомство подготовит список ответных мер в виде ограничений на импорт американских товаров в нашу страну в ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий.

При этом он подчеркнул, что относительно американских пошлин на сталь и алюминий, Минпромторг будет готовить свою позицию, представлять её в Минэкономразвития и обращаться от страны в ВТО.

«Наша позиция, что это нарушение, – добавил чиновник. – Впервые страна-член ВТО вводит такие пошлины без предварительного расследования, только в интересах национальной безопасности. Это прецедент.

Кроме того, Евтухов отметил, что ведомство будет готовить позицию от себя, потому что страдают, прежде всего отечественные предприятия.

«И будем готовить, наверное, предложения по ответным мерам. Ограничения против американских товаров. Я думаю, что все страны пойдут по этому пути», – резюмировал заместитель главы Минпромторга.

Ранее сообщалось, глава белого дома Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, освободив от этих пошлин ряд стран. При этом Россия в список освобожденных стран не вошла.