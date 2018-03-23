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Москва, 23.03.2018

Во Франции захватили заложников

«Expert Online» 2018

Неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием захватил заложников в супермаркете Super U на юге Франции в городе Треб, сообщают международные агентства. Место происшествия оцеплено, проходит полицейская операция. Сообщается, что один полицейский получил ранение в перестрелке с людьми, захватившими заложников. .

Есть информация, что один из преступников принадлежит к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).Точное число заложников пока неизвестно.

 Около 14.30 мск агентство Reuters сообщило, что заложники освобождены.

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